Cinci victime si trafic blocat pe DN7. Accident pe Valea Oltului, in Caciulata, langa Vila Cantacuzino FOTO

O coliziune intre doua masini a avut loc luni dimineata, 14 martie, pe DN 7 / E 81, in statiunea Calimanesti - Caciulata, din Valcea, in urma caruia cinci persoane au ajuns la spital. Accidentul a avut loc in statiunea balneara valceana de pe malul Oltului, langa Vila Cantacuzino, intre Hotelul Central si Caciulata. Doua autovehicule au intrat in coliziune, sase persoane fiind implicate in eveniment. Cinci persoane, neincarcerate, au fost transportate ulterior la spital, printre care si unul