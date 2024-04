Cine este suspectul producerii accidentului mortal din aceasta seara? Politia confirma: a refuzat etilotestul!

La nici doua ore trecute de la producerea accidentului in care un barbat de 58 de ani, care conducea o camioneta, si-a pierdut viata pe Calea lui Traian din Ramnicu Valcea (in apropierea Cimitirului Cetatuia) DETALII AICIsi AICI, incep sa apara diverse informatii... cel putin intrigante. Fiica soferului decedat a publicat pe pagina ei de socializare un mesaj, insotit de fotografii, in care face diferite acuzatii la adresa soferului (S.F.) care se afla la volanul masinii albe si despre care se ... citește toată știrea