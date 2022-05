Cine poate sa o opreasca pe Bayern Munchen in Bundesliga? Doua echipe cu sanse reale

Bayern Munchen a cucerit al zecelea titlu consecutiv in Bundesliga. Formatia pregatita de Julian Nagelsmann, unul dintre cei mai tineri antrenori din campionatul german, a dominat o noua editie a competitiei si pare sa fie de neoprit in aceste clipe. Cel mai probabil cota bavarezilor pentru a castiga Bundesliga si sezonul viitor va fi una de sub 1.50. Daca esti fan de pariuri live, poti plasa linistit pariuri in timpul meciurilor conform carora Bayern nu se va opri din marcat prea curand. ... citeste toata stirea