Circulatie blocata pe DN 7. Doua masini s-au ciocnit

Luni, 16 decembrie 2024, in jurul orei 13.15, politistii Serviciului Rutier Valcea au fost solicitati, prin apel la 112, sa intervina la un accident rutier produs pe Drumul National 7. Politistii s-au deplasat la fata locului constatand ca in accident au fost implicate doua autoturisme, in urma impactului rezultand doar pagube materiale. Accidentul rutier ... citește toată știrea