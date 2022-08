CJ Valcea a decis sa realizeze proiectul Geoparc International UNESCO "Oltenia de sub munte" prin Legea Muntelui

Consiliul Judetean Valcea reactioneaza, printr-un comunicat de presa, la acuzatiile lansate in spatiul public de Asociatia Kogayon cu privire la potentialul proiect Geoparc UNESCO "Oltenia de sub Munte". Conducerea CJ Valcea sustine ca a optat pentru un parteneriat cu Guvernul Romaniei, in dauna unui ONG, insa proiectul se va realiza cu certitudine prin Legea Muntelui."Ca urmare a solicitarii Asociatiei Kogayon de a incheia un parteneriat, in vederea realizarii unui Geoparc International ... citeste toata stirea