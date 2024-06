CJ Valcea pregateste un nou proiect pentru Spitalul Judetean: aparatura performanta pentru diagnosticarea cancerului

Presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, a anuntat ca, in aceasta perioada, in institutia pe care o conduce se lucreaza la un nou proiect, unul care vizeaza achizitionarea de aparatura medicala performanta pentru dotarea Spitalului Judetean de Urgenta din Ramnicu Valcea. Cum se cunoaste, asa cum si noi am prezentat in multe randuri prin intermediul ziarului nostru, Consiliul Judetean Valcea se implica in permanenta pentru atragerea de fonduri nerambursabile care sa fie ... citește toată știrea