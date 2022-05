Clejanii, Holograf si Cargo petrec pe malul Oltului, in doua orase strabatute de "autostrada antichitatii"

Municipiul Ramnicu Valcea si statiunea balneara Calimanesti implinesc, vineri, 20 mai, 634 de ani de atestare documentara. Ambele orase valcene au fost pomenite in doua hrisoave al voievodului Mircea cel Batran, de la 1388, adresate Manastirii Cozia, iar mai apoi in 1389 domnitorul recunoaste actuala resedinta de judet ca fiind "orasul domniei mele". Intr-unul din documentele de la 1388, domnitorul daruia Manastirii Cozia, printre mai multe proprietati si "o moara din Ramnic", iar in celalalt ... citeste toata stirea