COD GALBEN la VALCEA. Se anunta ninsori insemnate si viscol

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, azi, 8 ianuarie 2022, un avertisment meteo de ninsori insemnate cantitativ si viscol. Codul galben este valabil in 14 judete, printre care se numara si judetul Valcea. Atentionarea a intrat in vigoare la ora 10:00 si este valabila pana duminica dimineata.Potrivit ANM, in intervalul 8 ianuarie, ora 10:00 - 9 ianuarie, ora 10:00, in Banat, Crisana, Maramures si local in vestul si nord-vestul Transilvaniei, vor fi precipitatii predominant sub forma ... citeste toata stirea