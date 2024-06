Codul Portocaliu aduce RESTRICEsII SUPLIMENTARE de circulatie rutiera pe drumurile din Valcea

Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea ne-au informat ca, avand in vedere informarile Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in ziua de 19 iunie 2024, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a dispus instituirea restrictiilor de circulatie si pe drumurile nationale din judetul Valcea. Aceste restrictii sunt valabile in perioada in care este valabila atentionarea Cod Portocaliu de canicula, dar numai intre orele 10.00 - 20.00, pentru ... citește toată știrea