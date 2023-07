Primarita comunei Popesti si presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, au batut palma pentru o colaborare fructuoasa in beneficiul cetatenilor. Obiectivul celor doi tinteste dezvoltarea comunei pe toate planurile, in functie de potentialul, de resursele materiale si umane de care dispune localitatea Popesti. Totul in beneficiul cetateanului si pentru cetatean. Chiar azi, 4 iulie 2023, presedintele Constantin Radulescu a poposit la Popesti, punand la cale o serie de ... citeste toata stirea