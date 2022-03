Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a aprobat 900 de locuri la nivelul judetului Valcea pentru cazarea cetatenilor straini sau apatrizi

In data de 8 martie, membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Valcea au aprobat circa 900 de locuri existente la nivelul judetului Valcea pentru cazarea cetatenilor straini sau apatrizi aflati in situatii deosebite, intrati in Romania si care provin din zona conflictului armat din Ucraina. O parte dintre aceste locuri sunt pe proprietati ale cetatenilor. Lista este in curs de completare, iar ofertele, atat pentru spatii cat si pentru alte ajutoare, se pot transmite prin doua ... citeste toata stirea