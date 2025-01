Companiile de furnizare ale Grupului PPC in Romania fuzioneaza

In data de 31 decembrie 2024, companiile de furnizare PPC Energie si PPC Energie Muntenia, parte din Grupul PPC in Romania, au fuzionat. Unificarea companiilor de furnizare intr-o singura entitate legala marcheaza un pas strategic pentru optimizarea activitatii de furnizare a energiei electrice si gazelor naturale, reducerea complexitatii administrative si imbunatatirea experientei clientilor.PPC Energie va asigura in continuare pentru clientii sai servicii de furnizare cu valoare adaugata, ... citește toată știrea