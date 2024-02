Comuna Pausesti, supravegheata cu drona pentru prevenirea incendiilor

In contextul in care, in ultimele zile, judetul Valcea a fost parjolit de zeci de incendii care au distrus peste 500 de hectare de vegetatie uscata (dar si o gospodarie din Glavile), primarul comunei Pausesti Otasau, Catalin Avan, a transmis ca, in localitatea pe care o reprezinta se vor folosi inclusiv mijloace moderne (precum drona) pentru supraveghere. Cetatenii care fac focul pentru a incendia resturi vegetale uscate (lucru interzis de legislatia in vigoare) vor fi amendati."Nu puneti in ... citește toată știrea