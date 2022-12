Comuna Popesti va avea iluminat public modern si drumuri reabilitate

Reteaua de iluminat public din comuna Popesti va fi modernizata. Proiectul in valoare de peste 1 milion de lei a fost aprobat zilele trecute de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), in cadrul Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public. Astfel, potrivit primarului Aurora Magura, sursele de iluminat vechi vor fi inlocuite cu lampi cu LED, mult mai eficiente si mai economice. Este vorba despre montarea a ... citeste toata stirea