COMUINA TOMSANI, cu sediul in Comuna Tomsani, Str. Principala, nr. 1 Jud. Valcea, anunta publicul interesat ca s-a intocmit documentatia tehnica in vederea obtinerii Avizului de Gospodarire a apelor pentru obiectivul Modernizare si reabilitare drumuri de interes local in Comuna Tomsani, Judetul Valcea"Documentatia va fi inaintata la sediul Administratia Bazinala de ... citeste toata stirea