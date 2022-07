Comunicat de presa. Virgil Pirvulescu: un nou Nicolae Ceausescu!

In ultimii ani ai dictaturii comuniste, Ceausescu, in nebunia sa, incepuse un amplu program de construire a unor uriase centre agro-alimentare, de fapt niste mega-cantine pentru locuitorii Capitalei, numite conspirativ de bucuresteni "circurile foamei". Conform planului nascocit de dictatorul obsedat de centralizare si egalitarism (pentru altii, nu pentru ai lui!), oamenii urmau sa manance in aceste "circuri" un meniu al zilei, acelasi pentru toti, fie adulti, fie copii, precum o turma intr-un ... citeste toata stirea