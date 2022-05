Concurs Hard Enduro la Baile Olanesti: sport si evenimente caritabile

In data de 11 iunie 2022, Primaria Baile Olanesti, in parteneriat cu Federatia Romana de Motociclism si Clubul FreeBikeTeam Valcea, organizeaza un concurs de Hard Enduro. Competitia sportiva poarta numele de Hard Enduro Olanesti ( HEO 2022), la Baile Olanesti fiind asteptati zeci de sportivi din intreaga tara."Este un concurs sportiv de hard enduro sub egida FRM, deschis pentru toate categoriile de sportivi ce are la baza evenimente de caritate in cadrul Asociatiilor Umanitare A.S Copii fara ... citeste toata stirea