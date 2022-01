Concurs pentru elevi de prevenire a bullyingului, lansat de politistii valceni de Ziua nonviolentei in scoala

De Ziua internationala pentru nonviolenta in scoala - 30 ianuarie, politistii valceni ii invita pe elevi sa realizeze materiale informative pentru prevenirea bullyingului, in cadrul unui concurs ce se va desfasura in mai multe unitati de invatamant din judet, au anuntat, vineri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea.Proiectul este lansat de Biroul de Siguranta Scolara din cadrul IPJ Valcea, in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean si urmareste sa reduca ... citeste toata stirea