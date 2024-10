CONCURS pentru un post de inginer chimist. Proba scrisa si interviul se desfasoara la finalul lunii octombrie

APAVIL SA - ANUNEs privind scoaterea la concurs a unui post de inginer chimist in cadrul Laboratorului Calitate Apa Potabila, Valea lui Stan.Concursul consta in probele scris si interviu, care se vor desfasura la sediul Societatii Apavil S.A. din Ramnicu Valcea, strada Carol I, nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:* proba scrisa va avea loc in data de 21.10.2024, ora 09.00;* interviul va avea loc in data de 25.10.2024, ora 09.00.Data limita pana la care candidatii pot ... citește toată știrea