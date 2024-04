CONDAMNAT PENTRU VIOL in Portugalia acum sapte ani, a fost prins intr-o comuna din judet. Conducea fara permis

Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea ne-au informat ca, in data de 11 aprilie 2024, politistii Sectiei de Politie Rurala nr. 8 Lapusata, in timp ce executau activitati specifice de patrulare in localitatea Lapusata, au depistat un autoturism condus de un barbat de 51 de ani, domiciliat in municipiul Giurgiu, judetul Giurgiu. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilt ca el nu detine permis de conducere valabil pentru ... citește toată știrea