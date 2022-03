Conducerea CAS Valcea a sesizat organelor de urmarire penala "o frauda de proportii"

Potrivit directorului Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Valcea, Alin Voiculet, la nivel national se investigheaza o frauda "de proportii". Conducerea CAS Valcea a fost cea care a sesizat posibila infractiune, dupa ce s-a descoperit ca, in perioada 2013-2018, un furnizor de servicii medicale a cauzat, numai in judetul nostru un prejudiciu de peste 600.000 de euro. Ancheta penala se desfasoara acum in mai multe judete, iesind la iveala ca furnizorul respectiv ar fi facut aceeasi "manevra" si ... citeste toata stirea