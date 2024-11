Conducerea Romsilva spune ca se vor planta trei milioane de puieti forestieri, in aproape toate judetele tarii

Reprezentantii Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva au prezentat, joi, 21 noiembrie 2024, informatii din care reiese ca, in campania de impaduriri care urmeaza, la nivel national se vor planta circa trei milioane de puieti forestieri. Astfel, se vor regenera 2.096 hectare fond forestier. Din acestea, 1.212 hectare sunt regenerate natural, iar 884 vor fi regenerate artificial, prin lucrari de impaduriri. De asemenea, in campania de impaduriri se vor realiza lucrari de completari curente in ... citește toată știrea