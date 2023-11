ZIARUL FINANCIAR va invita in calitate de speaker la conferinta ZF&BRD TU ESTI VIITORUL IN BUSINESS: Noua generatie in business - Cine duce mai departe afacerile antreprenoriale romanesti. Intalnirea va avea loc marti, 14 noiembrie, la hotel Ramada, din municipiul Ramnicu Valcea, intre orele ora 10:30-14:00.In conditiile in care cea mai mare parte a fondatorilor de companii antreprenoriale locale se gandesc la retragere dupa 30 de ani de activitate, urmatoare mare intrebare pentru mediul de ... citeste toata stirea