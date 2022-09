Consilierii PNL - USR Ramnicu Valcea isi joaca averile la ruleta comenzii politice

Dezvoltatorul imobiliar Florin Cioaca a decis sa-i dea in judecata pe consilierii locali din PNL si USR care i-au blocat de doua ori Planul Urbanistic Zonal (PUZ). Cioaca se inscrie pe o lista mai lunga a afaceristilor din Ramnicu Valcea care, satui de ce li se intampla, vor sa-si caute dreptatea in instanta. Publicam mai jos, in facsimil, plangerea prealabila trimisa prin avocat. Sub aspect penal, cel mai probabil se va ajunge si la plangeri trimise la Parchet, pentru ca nu te poti juca la ... citeste toata stirea