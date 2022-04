Consilierul local al Partidului Ecologist Roman (PER) Ramnicu Valcea, avocata Irina Argesanu, a demarat programul de audiente cu cetatenii. Aflata la primul mandat, Argesanu a fost nu de putine ori in contact cu problemele municipiului prin retelele de socializare. A primit intr-un an si cateva luni de mandat mai multe sugestii si nemultumiri fata de activitatea Consiliului Local prin intermediul retelelor ... citeste toata stirea