Constantin BARZAGEANU (PSD), garantia ca Mihaestiul va ramane in topul comunelor dezvoltate economic din judet

"Dragi cetateni ai comunei Mihaesti,Ca primar aflat in slujba dumneavoastra inca din anul 2012, tin sa va multumesc pentru toata deschiderea, increderea si sprijinul pe care mi le-ati acordat. Cu responsabilitate, am ales sa continuam impreuna calatoria inceputa acum 12 ani, spre dezvoltarea si modernizarea comunei Mihaesti. Am ales sa candidez pentru un nou mandat de primar pentru a asigura, in continuare, servicii de calitate, pentru a dezvolta infrastructura si pentru a crea un mediu ... citește toată știrea