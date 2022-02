Constantin Radulescu: Fonduri pentru restaurarea, conservarea si punerea in valoare a Culelor Duca si Greceanu

Fonduri pentru restaurarea, conservarea si punerea in valoare a Culelor Duca si GreceanuIn bugetul pe anul acesta, la capitolul CULTURA, am aprobat suma de 540.000 lei, in vederea realizarii documentatiilor necesare accesarii de fonduri europene pentru restaurarea, conservarea si punerea in valoare a Culelor Duca si Greceanu.Anul trecut am reusit sa cumparam si sa introducem in patrimoniul judetului Cula Greceanu, iar anul acesta urmeaza sa ne ocupam de restaurarea acesteia. In ... citeste toata stirea