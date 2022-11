Constantin Radulescu: Lucrarile la Conacul, Biserica si Parcul ansamblului muzeal Nicolae Balcescu vor fi reluate

In urma cu ceva timp anuntam, cu bucurie, inceperea lucrarilor de restaurare, dotare si punere in valoare a Muzeului Memorial Nicolae Balcescu.Din pacate, ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre antreprenor, am fost nevoiti sa reziliem contractul de lucrari.Am reluat procedura de atribuire a contractului de lucrari si, cu voia Lui Dumnezeu si cu ajutorul colegilor mei din Consiliul Judetean, astazi, 8 noiembrie, am semnat, alaturi de noul constructor, un alt contract ... citeste toata stirea