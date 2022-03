Constantin Radulescu, presedinte Consiliul Judetean Valcea: Demersuri pentru decolmatarea paraului Sarat din Ocnele Mari

Demersuri pentru decolmatarea paraului Sarat din Ocnele MariDerulam investitii importante in orasul Ocnele Mari, cum ar fi modernizarea drumului judetean, dar si construirea unei baze de tratament balneoclimaterice, in parteneriat cu administratia locala.Insa, ne implicam si in rezolvarea unei probleme importante, generate de colmatarea paraului Sarat care, la eventuale viituri, poate pune in pericol gospodariile cetatenilor din Ocnele Mari.In acest sens, am avut o intalnire cu ministrul ... citeste toata stirea