Constantin Radulescu, presedintele CJ Valcea: Din nou, muncim pentru drumuri si poduri judetene bune, si in 2022

Zilele trecute, presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, a fost prezent in comuna Mihaesti, acolo unde se afla in pregatire, in vederea asfaltarii, un nou sector din DJ 647.Chiar daca bugetul CJ nu acopera toate nevoile si ambitiile conducerii judetului, presedintele da asigurari ca va continua investitiile in ritm sustinut si anul acesta."Am aflat si o veste buna: se vor deschide liniile de finantare europeana, pe Programul Operational Regional, ceea ce inseamna ca ... citeste toata stirea