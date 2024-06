Constantin RADULESCU: "Vom construi, in Ramnic, prima SCOALA VERDE, pentru invatamantul profesional special din judetul Valcea"

Alaturi de sanatate, protectia sociala a fost unul dintre domeniile prioritare ale lui Constantin RADULESCU, in perioada mandatului de Presedinte al Consiliului Judetean Valcea. Aproximativ 16,4 milioane euro s-au atras in perioada mandatului actual pentru investitii in infrastructura sociala si sunt in pregatire proiecte de peste 30 milioane euro."Avem in lucru si in pregatire proiecte de aproape 50 de milioane euro. Este vorba despre construirea sau modernizarea unor noi centre pentru ... citește toată știrea