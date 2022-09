Construirea unui nou dispensar la Budesti, o necesitate! Se asteapta finantarea de la CNI...

Comuna Budesti s-a dezvolta extrem de mult in ultimii ani si continua sa creasca. Nu mai este in niciun caz satul de acum treizeci de ani, motiv pentru care acum este nevoie sa se faca investitii si in domeniul sanatatii. Mai ales ca populatia este in crestere la Budesti. In acest sens, primarul Ion Vladulescu a si demarat procedurile pentru construirea unui nou dispensar uman in localitate, pe langa cele doua deja existente. Documentele au fost depuse la Compania Nationala de Investitii, iar ... citeste toata stirea