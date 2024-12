Continua lucrarile de reabilitare si modernizare la Scoala Gimnaziala Folestii de Sus

Asa dupa cum v-am anuntat si in numere anterioare ale publicatiei noastre, in ultimele luni, s-au desfasurat lucrari importante de modernizare si renovare la Scoala Gimnaziala Folestii de Sus din comuna Tomsani. Zilele trecute, la finalul lunii noiembrie, primarul Andrei Nicolae a prezentat cateva imagini elocvente despre evolutia lucrarilor. Astfel, din aceste imagini la care am facut ... citește toată știrea