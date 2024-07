Continuitate la Pausesti Otasau. Catalin AVAN a castigat un nou mandat de primar si continua implementarea proiectelor

Unul dintre primarii care nu au avut emotii la alegerile din 9 iunie 2024 a fost Catalin Avan. Edilul-sef de la Pausesti Otasau a demonstrat in anii in care a condus administratia locala din frumoasa comuna situata pe valea raului cu acelasi nume ca are capacitati manageriale si organizatorice pentru a primi voturile de incredere ale cetatenilor. Situatie care, asa cum si noi anticipam, s-a petrecut la recentele alegeri locale. Locuitorii din Pausesti Otasau au votat intr-un procent insemnat ... citește toată știrea