Continuitate la Primaria Salatrucel. Cetatenii voteaza Dorel Ancuta (PNL) primar

Candidatul Partidului National Liberal pentru functia de primar al comunei Salatrucel este actual edil-sef, Dorel Vasile Ancuta, un om cunoscut si apreciat in comunitatea locala. Nici nu ar avea de ce sa nu fie apreciat pentru ca, in mandatul pe care il incheie peste putin timp, primarul Dorel Vasile Ancuta a avut multe realizari, pe care le vom prezenta mai jos.Realizarile primarului Ancuta in mandatul 2020/2024* Am intocmit documentatia tehnica pentru proiectul modernizare DC 13A, ... citește toată știrea