Convocat de primarul Gutau, CLSU a stabilit modalitatile de actiune in urma incendiului de la masarda blocului C32 din Ostroveni

Vineri dimineata, la convocarea primarului Mircia Gutau, Comitetul Local pentu Situatii de Urgenta s-a reunit pentru analizarea modurilor in care se poate interveni in urma incendiului ce a afectat mansarda blocului C32 din Ostroveni. Prezentarea facuta de edilul-sef in debutul sedintei (bazata pe discutiile din ultimele doua zile cu familiile afectate si in urma vizitei in zona din aceasta dimineata) a conturat situatia extrem de complexa rezultata dupa evenimentul dramatic de zilele trecute: ... citeste toata stirea