Copii, parinti si bunici, invitati in centrul comunei Orlesti la spectacol de teatru si la... primirea lui Mos Craciun

Joi, 19 decembrie 2024, comunitatea din Orlesti il va astepta pe cel mai simpatic si darnic batranel. Copiii, parintii, bunicii si strabunicii sunt invitati in centrul localitatii pentru o zi care se anunta plina de evenimente! Cu incepere de la ora 09.00, la caminul cultural din centrul comunei, este programat spectacolul de teatru pentru copii "Aventura in Esara Minunilor si vizita lui Mos Craciun". Se anunta un moment artistic foarte frumos, in deplina concordanta cu apropierea sarbatorilor ... citește toată știrea