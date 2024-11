COPIL de sase ani din Ramnicu Valcea, operat pe cord deschis, luna aceasta, cu sprijinul donatiilor primite

Pentru a patra oara in acest an, solidaritatea salveaza inimi de copii. Alti patru micuti au putut fi operati pe cord deschis luna aceasta datorita empatiei umane. Andrei, Eduard, Dylan si Ianis sunt micutii care, datorita generozitatii umane, au beneficiat de interventii pe cord deschis. Operatiile au facut parte din cea de-a patra misiune cardio-pediatrica din acest an, sprijinita de Fundatia Mereu Aproape.Echipele de medici, coordonate de dr. Serban Stoica si prof. dr. Victor Costache, au ... citește toată știrea