COPIL LOVIT de o masina condusa de o soferita

Politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea au fost sesizati, la data de 19 iunie 2024, in jurul orei 18.00, despre faptul ca, pe Drumul National 64, la Stuparei (in sudul Ramnicului), s-a produs un accident rutier."In baza sesizarii, politistii s-au deplasat la fata locului, din primele verificari reiesind faptul ca o femeie de 46 de ani, in timp ce conducea un autoturism, ar fi acrosat un minor de 12 de ani, care s-ar fi angajat in traversarea partii ... citește toată știrea