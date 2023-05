Un individ a fost dat pe mana instantei de judecata de catre procurorii Parchetului Ramnicu Valcea sub acuzatia de viol in forma agravanta si continuata. Barbatul ar fi abuzat sexual o copila in varsta de 11 ani, totul avand loc in perioada in care victima a locuit pentru cateva zile la casa acestuia. In momentul in care a fost prins de anchetatori, violatorul se pregatea sa faca acelasi lucru, dupa ce a determinat-o pe copila sa se deplaseze la Bucuresti, acolo unde se afla el."In perioada ... citeste toata stirea