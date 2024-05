Costesti, Berbesti, Milcoiu si Ramnicu Valcea, localitatile in care pompierii au intervenit in perioada sarbatorilor

Zilele trecute, in perioada Sarbatorilor Pascale, echipajele de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "General Magheru" al judetului Valcea au actionat pentru localizarea si lichidarea a patru incendii, dupa cum urmeaza:* incendiu bransament electric in comuna Costesti, satul Bistrita;* incendiu de vegetatie uscata in orasul Berbesti, intins pe o suprafata de aproximativ 1,5 hectare;* incendiu autoturism in municipiul Ramnicu Valcea;* incendiu anvelopa autocamion in ... citește toată știrea