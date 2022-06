Cozi de cosmar in trafic pe Valea Oltului: accident rutier la Caineni, lucrari la carosabil in Boita

Evenimentele rutiere si lucrarile la carosabil fac din tranzitarea DN 7 / E 81 un adevarat calvar pentru soferi. Cum s-a intamplat si vineri dupa-amiaza, 24 iunie. Un accident rutier s-a produs pe DN 7 / E 81, in zona Raul Vadului din localitatea Caineni - Valcea. Un barbat din Bucuresti, in timp ce conducea un scuter pe Valea Oltului, a intrat intr-un parapet si s-a rasturnat cu autovehiculul. "Politistii intervin la un accident rutier pe DN 7, in localitatea Caineni, soldat cu ranirea unei ... citeste toata stirea