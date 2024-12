CRIMA comisa in timpul starii de urgenta pandemica, din nou in prim-plan! UCIDERE si PROFANARE de cadavre. Persoane din Valcea, trimise in judecata

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea au dispus, in data de 19 decembrie 2024, trimiterea in judecata a doua persoane despre care exista un rechizitoriu intocmit prin care se arata ca, in noaptea de 10 spre 11 aprilie 2020, adica in plina stare de urgenta pandemica (starea aceasta a fost valabila in perioada 15 martie - 15 mai 2020), doua persoane au omorat-o pe a treia. ... citește toată știrea