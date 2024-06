CRIMA DE LA SIBIU pare sa aiba legatura cu Valcea. Un tanar a fost retinut

Noptile trecute, pe o strada din municipiul Sibiu a fost gasit un barbat inconstient, care, ulterior, a fost declarat decedat. El avea 40 de ani si era domiciliat in comuna Sura Mare, din judetul Sibiu. Decesul sau a fost cauzat din cauza mai multor lovituri care ii fusesera aplicate de catre persoane necunoscute.Anchetatorii sibieni au stabilit primele piste de investigatii, iar acestea par sa conduca spre un tanar in varsta de 28 de ani, domiciliat in judetul Valcea, care va fi arestat ... citește toată știrea