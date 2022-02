Un barbat de 71 de ani, din comuna Berislavesti, judetul Valcea, a fost ucis chiar de fratele sau. Cei doi locuiau impreuna in localitatea amintita, iar tragedia s-a produs in urma unui conflict spontan. Criminalul, M.F. - in varsta de 67 de ani, l-a lovit pe fratele sau (M.G. - 71 de ani) cu un obiect contondent, provocandu-i ... citeste toata stirea