Cristina Spatar, implicata intr-un ACCIDENT, in timp ce venea spre Valcea. Cum se simte artista si despre cine a spus ca "e varza"

Cristina Spatar, supranumita regina R&B-ului din Romania, a fost implicata intr-un accident rutier. Un sofer a intrat cu masina lui in masina foarte scumpa a artistei. Accidentul s-a petrecut pe 13 noiembrie 2024. Cantareata a avut noroc pentru ca s-a aflat la volanul unui autoturism Maybach. Masina ei a fost avariata serios, dar a protejat-o."Impactul a fost mare, masina lui s-a facut varza, eu am dat cu capul de tetiera. Eram in drum spre Valcea. A intrat cineva in mine, un domn in varsta. ... citește toată știrea