Cu buna-credinta, pentru Muereasca! Catalin GEORGESCU (PSD) candideaza pentru functia de primar

"Dragi concetateni din Muereasca,Sunt Catalin GEORGESCU, am 47 de ani si sunt de profesie tehnician veterinar. Prin intermediul activitatii pe care o desfasor ma implic in viata comunitatii si vin in sprijinul cetatenilor de cate ori pot. Sunt antreprenor de peste 25 de ani, imi plac lucrurile facute cu responsabilitate si cred cu tarie ca *bine faci, bine gasesti*. Ca locuitor al comunei Muereasca, consider ca este datoria noastra sa aplicam acelasi concept si cand vine vorba de modernizarea ... citește toată știrea