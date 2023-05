In cadrul festiv oferit de concertul de gala al celei de-a 43-a editii a Festivalului "Tinere Talente" si in prezenta primarului Mircia Gutau, luni seara a fost prezentat publicului meloman valcean noul pian de concert al Filarmonicii "Ion Dumitrescu", recent achizitionat pentru institutia de cultura valceana. Cu o anvergura impresionanta de 2,84 m, pianul Petrof - modelul Mistral a fost produs la Fabrica Petrof - cu o vechime de peste un secol si jumatate - din Hradec Kralove, Cehia in urma ... citeste toata stirea