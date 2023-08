Trei cinematografe din judetul Valcea (doua din Calimanesti si unul din Balcesti) au intrat in proprietatea primariilor. Cine a realizat legea prin care acestea s-au trecut din proprietatea Romaniafilm in proprietatea administratiilor locale? Deputatul PSD Eugen Neata. Parlamentarul are mai multe asemenea initiative transformate in lege la activ. Cel putin pentru statiunea Calimanesti - Caciulata, preluarea celor doua sali (foto jos) numite impropriu cinematografe, grav degradate din cauza ... citeste toata stirea