Cum s-a improprietarit primarul Govorei cu pamant din parcul orasului. Barascu iese la atac!

Bomba inceputul verii vine de la Baile Govora. Micuta statiune valceana este zguduita de ditamai scandalul. Viceprimarul Radu Barascu (PER) il acuza pe primarul Mihai Mateescu (PNL) ca s-a improprietarit ilegal in parcul din centrul orasului. Documentele par a-i da dreptate lui Barascu. In cochetul parc din localitate exista un chiosc pe care Mihai Mateescu il detine de mai bine de 20 de ani. Problema se pune asupra terenului de sub chiosc (amprenta la sol) si a zonei adiacente micutei cladiri ... citeste toata stirea